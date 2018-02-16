Пятница
16 февраля
USD 56.59
EUR 70.67
В мире

Новому президенту ЮАР предложили заметно повысить ВВП

16 Февраля 2018 в 18:30
Новому президенту ЮАР предложили заметно повысить ВВП
Александр Желтов в эфире НСН заявил, что профсоюзное прошлое Сирила Рамапоса позволит ему провести в республике необходимый ряд прогрессивных преобразований.

Глава правящего «Африканского национального конгресса» Сирил Рамапоса избран новым президентом ЮАР на заседании Национальной ассамблеи. Он был единственным кандидатом, предложенным депутатами, в то время как оппозиционные партии приняли решение не выдвигать своих претендентов и настаивали на роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Профессор кафедры африканистики Санкт-Петербургского университета, заведующий отделом этнографии Африки Кунсткамеры Александр Желтов в эфире НСН заявил, что новый глава республики является представителем достаточно состоятельных кругов ЮАР.

«У Сирила Рамапоса долгий политический путь, он длительное время возглавлял крупнейший профсоюз шахтеров, а горнодобывающая промышленность в южноафриканской республике имеет большое значение. Впоследствии он занимался бизнесом, сейчас его состояние около 450 млн долларов», - уточнил он.

Ученый высказал предположение, что новый президент ЮАР способен дать толчок росту экономики в республике.

«Если сравнивать будущего и нынешнего президента, этот деятель занимает более умеренную позицию, менее популистскую. Возможно, его приход к власти позволит сместить некоторый акцент в государственной экономике в сторону частной инициативы, что позволит повысить рост ВВП, который сильно замедлился в последнее время. Экспертами ожидается рост экономики и производства. Так как сейчас в ЮАР большая безработица - около 25%, то для решения этой проблемы нужно создавать рабочие места», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с телеобращением к нации, заявил, что уходит в отставку.

Россия собирается продолжить выстраивать отношения с ЮАР, ориентируясь на близость подходов в международных вопросах, пишет агентство РИА Новости.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.