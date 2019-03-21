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Нежелание президента Грузии говорить по-русски объяснили непониманием своего народа

21 Марта 2019 в 21:45
Нежелание президента Грузии говорить по-русски объяснили непониманием своего народа
Президент Фонда единения русского и грузинского народа рассказал НСН, что сами грузины Зурабишвили плохо понимают.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась говорить по-русски с азербайджанцами, проживающими в грузинском регионе Гардабани, которых она приехала поздравить с Новруз Байрамом. Между тем азербайджанцы, проживающие в регионе, плохо владеют грузинским языком.

Таким образом Зурабишвили хочет лишний раз подчеркнуть свою грузинскую идентичность, считает президент Фонда единения русского и грузинского народа Владимир Хомерики.

«Русский язык является языком межнационального общения. Я не знаю, на каком языке она собирается говорить с президентом Азербайджана или премьером Армении, если они не владеют другими языками, которыми владеет она. Поэтому ее экстравагантная позиция (она француженка, не рожденная в Грузии, которая хочет подчеркнуть, что она является грузинкой больше, чем папа римский – католиком) вот так вот отказываться говорить с представителями диаспоры на понятном им языке. Она экстравагантная женщина. Многие грузины в Грузии ее не понимают, ее высказывания, ее отношение к ним и процессам, происходящим в Грузии. Может, со временем она больше поймет менталитет грузинского народа. Думаю, есть надежда, что она исправится», - отметил он в эфире НСН.

Отметим, что Саломе Зурабишвили, которая живет в Грузии только 16 лет, часто критикуют за ошибки, которые она допускает в своих выступлениях на грузинском языке. Она родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политэмигрантов.

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