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Названа возможная дата встречи Путина и Ким Чен Ына

15 Августа 2018 в 14:32
Названа возможная дата встречи Путина и Ким Чен Ына
В эфире НСН Евгений Ким заявил, что личная встреча президента РФ и лидера КНДР может состояться до середины сентября.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. Об этом российский лидер заявил в поздравительной телеграмме, направленной главе Северной Кореи по случаю 73-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства, сообщило северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким предположил, что встреча Путина и лидера КНДР может состояться до Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. По его словам, российский лидер может посетить Северную Корею по пути во Владивосток, а Ким Чен Ын затем нанесет ответный визит в Россию.

«Я думаю, что, скорее всего, это будет до Восточного экономического форума во Владивостоке. Скорее всего, это будет связано с возможным визитом Путина в КНДР перед этим. Высший руководитель нашей страны был в Корее за всю историю наших отношений только один раз в июле 2000 года. Высший руководитель Северной Кореи Ким Ир Сен несколько раз у нас был, потом его сын Ким Чен Ир был в 2001, 2002 и 2011 годах. И вот теперь внук Ким Ир Сена Ким Чен Ын. По общему протоколу межгосударственных отношений, визит следует после того, как один человек побывал у нас, ответный визит туда. Поэтому по всей логике следует, чтобы Путин туда поехал по пути во Владивосток», — пояснил эксперт.

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В телеграмме Ким Чен Ыну Владимир Путин указал темы встречи. По его словам, лидерам двух стран необходимо обсудить «безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы». Эксперт НСН добавил, что на переговорах также может быть поднят вопрос переговоров Северной Кореи с США.

Напомним, в июне 2018 года Владимир Путин подтвердил информацию о том, что приглашает лидера КНДР посетить РФ. По словам российского лидера, визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума – он пройдёт во Владивостоке в сентябре. Также двусторонняя встреча могла бы состояться «без привязки к каким-либо международным событиям».
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