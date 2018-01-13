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Назван футболист с самой большой зарплатой

13 Января 2018 в 20:28
Назван футболист с самой большой зарплатой

Назван футболист с самой большой зарплатой‍. Им оказался нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси, оклад которого превышает 100 миллионов евро в год. Это самая популярная новость по данным информационного агрегатора СМИ2. Зарплата пятикратного обладателя «Золотого мяча» состоит из фиксированной платы, прав на использование изображения игрока и бонуса лояльности. Согласно данным нового контракта спортсмена с каталонским клубом, действие которого рассчитано до 2021 года, Месси получит более 400 миллионов евро за пребывания в стане «Барселоны» до окончания срока соглашения. При этом отмечается, что 100 миллионов за сезон – это зарплата футболиста без учета налоговых выплат, которые составляют ни много ни мало более 50 миллионов евро в год.

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