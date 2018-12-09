Назначение генсека ОДКБ: Минск торопится, Россия не спешит

РИА Новости

Политолог Джонни Меликян пояснил в эфире НСН, что вопрос с председательством Белоруссии в ОДКБ уже решен, осталось определиться со сроками.

Минск надеется решить вопрос с назначением нового генсека ОДКБ до конца года. Об этом на минувшей неделе заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пресс-секретарь белорусского лидера подтвердила, что новый глава ОДКБ будет назначен «до нового года».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что вопрос с новым председателем организации еще не решен. Представитель Кремля подтвердил, что Лукашенко поднял его вне повестки дня в ходе беседы лидеров ЕАЭС, однако «за столом переговоров присутствовали не все», поэтому вопрос остался без решения.

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН пояснил, что по существующему регламенту страны-председатели ОДКБ меняют друг друга в алфавитном порядке и следующим генсеком организации должен стать представитель Белоруссии.

«Поэтому само заявление Лукашенко было не таким скандальным, как его могли воспринять в Армении и других странах. Все знают, что следующим генсеком ОДКБ будет представитель Белоруссии. Вопрос в следующем: будет ли это до истечения формального срока председательства Армении или после?» - Заявил собеседник агентства.

По словам политолога, после того, как Армения отозвала своего представителя, главы государств-членов ОДКБ могут провести ротацию сразу или же оставить представителя РФ исполнять обязанности генсека до истечения срока, который был положен генералу Хачатурову.

«Я думаю, что это будет пролонгировано, то есть Валерий Семериков останется исполняющим обязанности, а уже после истечения срока в 2020-м году на саммите стран ОДКБ будет утверждена кандидатура от Белоруссии. То есть заявление Лукашенко не говорит, что Белоруссия будет председательствовать уже сейчас. Вопрос был поднят и решен - его перенесли на следующий год, чтобы не проводить неформальный саммит ОДКБ перед выборами в Армении. В следующем году, скорее всего, в повестке саммита ОДКБ уже будет стоять вопрос выбора генсека. Либо стороны придут к решению не торопить события и дождаться окончания формального срока председательства Армении», - заключил Джонни Меликян.

Напомним, представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был отозван армянской стороной и освобожден от должности в связи с уголовным делом. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ, куда помимо нее входят Казахстан, Россия, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия, начать процесс замены генсека. Пока исполняющим обязанности председателя организации является представитель России Валерий Семериков.