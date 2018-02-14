Наступление на Донбасс может начаться перед Чемпионатом мира по футболу

Сергей Марков в беседе НСН рассказал об опасениях руководства России в отношении Донбасса.

Кремль подтвердил, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. По информации пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, разговор состоялся 12 февраля по инициативе Киева. Песков также сообщил, что лидеры обсудили ход выполнения Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и Донбассом.

В эфире НСН политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков поделился своими соображениями о возможном контексте разговора.



«Суть Минских договоренностей в том, что после разгрома основной группировка украинской армии, армии ДНР и ЛНР получившие возможность наступать и освободить всю территорию областей, а так же возможность организовать наступление дальше, освободив город Запорожье, Изюм и так далее — этого не сделают. В ответ на это Киев должен прекратить обстрелы городов, убрать тяжелые вооружения, начать прямые переговоры, объявить амнистию всем, кто участвовал в борьбе, принять закон о выборах так, чтобы ДНР и ЛНР смогли в них участвовать, переизбрать свое руководство и получить легальный статус. Также в Киеве должны принять закон о таком существовании Украины с ДНР и ЛНР, когда они формально остаются в составе Украины, а фактически — независимыми в тесной интеграции с Россией. Вот в чем суть Минских соглашений, — объяснил эксперт. — Этот договор был полностью сорван со стороны Киева. Запад все это невыполнение договоренностей Киевом поддерживает, включая еженощные обстрелы, которые, по сути, являются террором. Этот процесс продолжается практически три года. Кроме такого рода террора, еще есть рейды диверсионных групп, включающие индивидуальный террор в отношении военно-политических лидеров ДНР и ЛНР. В частности, совершено покушение на лидеров ДНР и ЛНР, а также убиты всем хорошо известные, знаковые командиры, известные под псевдонимами «Моторола» и «Гиви». По сути дела, Киев вместо выполнения Минских соглашений перешел к политике государственного терроризма в отношении своих контрпартнеров. Все это тоже поддерживается Западом».

Отдельно Сергей Марков обратил внимание на возможное развитие событий в контексте предстоящих выборов президента РФ.

«У российского руководства есть опасение, что в ближайшее время произойдет две вещи. Во-первых, до президентских выборов может быть осуществлена массированная военная атака на Донбасс. Причем вряд ли это будет наступление, так как при осуществлении наступления под давлением президентской избирательной кампании и самих избирателей Владимир Путин займет жесткую позицию, при которой Россия может оказать существенную поддержку Донбассу, так что украинская армия будет разгромлена, а ДНР и ЛНР освободят значительную часть областей. Однако есть угроза другого плана — обострение военной ситуации, а под этой маркой может произойти массовый расстрел жилых кварталов Донецка и Луганска, после чего военные действия приостановятся. Что будет делать Россия в этой ситуации? При любом действии от Путина может отшатнуться крупная группа избирателей. Возможно, разговор произошел для предотвращения поворота событий. Во-вторых, когда президентские выборы закончатся, и начнется подготовка к ЧМ-2018, важному для России, тогда может начаться мощное военное наступление. В этом случае перед Россией может быть поставлен выбор: сдать Донбасс и проводить чемпионат или помочь Донбассу и лишиться чемпионата», — выразил предположение политолог.

Напомним, что мундиаль стартует в России 14 июня 2018 года. Он пройдёт в ряде городов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде. В Госдуме сообщили, что все города, принимающие ЧМ-2018 готовы к началу главного спортивного события страны.