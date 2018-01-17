Начались переговоры об участии делегации КНДР в Олимпийских играх-2018

Начались переговоры об участии делегации КНДР в зимних Олимпийских играх-2018. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Сторонам предстоит обсудить технические детали участия представителей Северной Кореи в Играх, вопросы размещения и логистики. Также рассматривается возможность совместного прохода спортсменов обеих стран под единым флагом во время церемоний открытия и закрытия.

Добавим, в южнокорейский Пхёнчхан приедет северокорейская делегация из 140 человек, в том числе непосредственно самих спортсменов, артистов, музыкантов.