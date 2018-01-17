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Начались переговоры об участии делегации КНДР в Олимпийских играх-2018

17 Января 2018 в 08:11

Начались переговоры об участии делегации КНДР в зимних Олимпийских играх-2018. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Сторонам предстоит обсудить технические детали участия представителей Северной Кореи в Играх, вопросы размещения и логистики. Также рассматривается возможность совместного прохода спортсменов обеих стран под единым флагом во время церемоний открытия и закрытия. 

Добавим, в южнокорейский Пхёнчхан приедет северокорейская делегация из 140 человек, в том числе непосредственно самих спортсменов, артистов, музыкантов.

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