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На пострадавший от наводнения Париж движется новый циклон

29 Января 2018 в 11:01
На пострадавший от наводнения Париж движется новый циклон
Фото: vistanews.ru

Уровень воды в Сене может подняться до 6 метров. В Париже сегодня, по данным метеорологов и спасателей, ожидается пик наводнения. При этом на французскую столицу надвигается еще один циклон. Новые дожди прогнозируют уже в среду. По подсчетам городских властей, ущерб от стихии приближается к полутора миллиардам евро. Из-за наводнения остановлено судоходство по Сене. Закрыты несколько станций городской электрички. Не работают многие прибрежные кафе и рестораны. Крупнейшие музеи, Лувр и Орсе, спасают коллекции, которые расположены на нижних этажах.

Французские власти провели эвакуацию порядка полутора тысяч жителей региона Иль-де-Франс из-за наводнения, сообщил полицейский префект Парижа Мишель Дельпюэш, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что после разлива Сены столицу Франции заполонили полчища крыс.

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