Мировые новости на завтрак: Глава МИД Британии пригрозит хакерам

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 7 марта.

Глава МИД Британии пригрозит вмешивающимся в выборы хакерам

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует представить в четверг, 7 марта «доктрину сдерживания», в которую войдут меры экономического и дипломатического характера, предназначенные для предотвращения кибератак с целью вмешательства в выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержки из речи министра. Британия будет стараться наказывать ответственных за киберпреступления, отметил Хант. Напомним, что Великобритания и ряд других европейских стран неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в их избирательный процесс, а в США ведется несколько расследований по этому поводу.



Коэн передал Конгрессу документы о строительстве Trump Tower в Москве

Бывший личный адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн передал комитету по разведке Палаты представителей США документы о планах строительства Trump Tower в Москве, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. В частности, сообщается, что Коэн предоставил законодателям документы со своими показаниями в Конгрессе в 2017 году, когда он заявил о том, что переговоры по строительству башни Трампа в Москве завершились в январе 2016 года, а не ранее, как об этом говорил сам президент США.Эскадренный миноносец британских ВМС проследит за проходом российских военных кораблей в проливе Ла-Манш, заявили в министерстве обороны Великобритании. Отмечается, что судно вышло в море в выходные 2-3 марта в связи с появлением у берегов Шотландии российского эсминца «Адмирал Ушаков» в сопровождении еще трех военных кораблей. Британский корабль планирует сопроводить российские суда до прохода через Английский пролив с целью удостовериться, что они не нарушают правил нахождения в международных водах.Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против группы ГАЗ, которая входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Об этом сообщается на сайте министерства. Предполагается, что ограничительные меры вступят в силу 6 июля. До этого срока граждане США должны завершить все операции с российским автоконцерном и избавиться от его акций. Напомним, что Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний 6 апреля 2018 года. В декабре прошлого года министерство отложило начало действий санкции в отношении группы ГАЗ до 7 марта 2019 года.