Мировые новости на завтрак: Второй референдум по Brexit и деньги Трампа

Главные события на международной арене к утру понедельника, 25 февраля по версии НСН.

Британская оппозиция поддержит второй референдум по Брекситу

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия готова поддержать проведение повторного референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. По его словам, Консерваторы во главе с премьером Терезой Мэй пытаются склонить страну к разрушительному варианту Брексита, и лейбористы готовы сделать все, чтобы этого избежать. Напомним, что первый референдум о выходе Британии из Евросоюза состоялся в 2016 году. Тогда 51,89% британцев проголосовали за то, чтобы покинуть ЕС, а 48,11 % за то, чтобы остаться.

Демократы хотят расследовать личные финансы Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США запускают расследование в отношении Дональда Трампа и Deutsche Bank, сообщает Politico. Их интересует вопрос, почему немецкий банк согласился дать кредит компании Трампа, когда все остальные отказали. Также, демократы хотят выяснить, замешана ли в этом вопросе Россия.

Казначея Ватикана признали виновным в насилии мальчиков

Австралийский кардинал и казначей Ватикан Джордж Пелл признан виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних мальчиков, сообщает The Guardian со ссылкой на решение суда в Мельбурне. Ранее Папа Римский Франциск назвал «чудовищным» сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних со стороны священников, а замешанных в таких скандалах понтифик назвал «орудиями Сатаны».

Пакистан заявил о нарушении Индией «линии контроля»

Вооруженные силы Пакистана заявили о нарушении самолетами ВВС Индии «линии контроля» в Кашмире. По словам представителя ВС Пакистана, несколько индийских истребителей нарушили границу и по пути назад выпустили несколько грузов. Жертв или ущерба не зафиксировано, сообщает The Guardian.