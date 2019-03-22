Мировые новости на завтрак: В США узнали о переброске «Кинжалов» для испытаний

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 22 марта.

CNBC узнал о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Источники в разведке США рассказали американскому телеканалу CNBC о том, что порядка 20 российских ракет «Кинжал» были перемещены на военный полигон. Один из собеседников телеканала заявил, что это свидетельствует о финальных стадиях разработки нового оружия, которому Соединенные Штатам пока нечего противопоставить. Отмечается, что в июле Кремль успешно испытал оружие против цели, находящейся на расстоянии около 500 миль. В другом отчете американской разведки, по словам источника CNBC, говорится о том, что гиперзвуковая ракета была установлена ​​и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик, передает телеканал. Ранее CNBC сообщал, что «Кинжал» поступит на вооружение России уже к 2020 году.

Белый дом отказал Конгрессу в доступе к разговором Путина и Трампа

Белый дом отказался удовлетворить запросы комитетов Палаты представителей США, возглавляемых демократами, о передаче им всех документов и записей, касающихся переговоров, в том числе телефонных, между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Politico. Юрист-консультант Белого дома Пэт Чиполлоне в письме демократам заявил, что эти данные конфиденциальны и их обнародование может отразиться на свободном ведении международных отношений американским президентом.Свыше 2,2 миллионов британцев подписали петицию с призывом отменить статью 50 Лиссабонского договора и остаться в Евросоюзе. При этом правительство страны должно дать ответ на все петиции, которые набирают больше 10 тысяч подписей, а парламент должен рассматривать все петиции с более 100 тысячами подписей. Накануне сообщалось, что правительственный сайт, на котором размещена петиция об отмене Брексита, перестал работать из-за большого наплыва желающих поддержать инициативу. По данным газеты The Guardian, скорость подписания петиции днем ранее составляла около 1,5 тысячи человек в минуту.Компания Facebook признала, что пароли миллионов пользователей хранятся без шифрования, сообщает СNBC. В рамках обычной проверки безопасности компания обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников. Речь идет о паролях 600 миллионов из 2,7 миллиардов пользователей соцсети. В Facebook заявили, что исправили эти проблемы, и пообещали уведомлять всех, чьи пароли были сохранены таким образом.