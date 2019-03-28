Мировые новости на завтрак: Facebook будет «лечить» белых националистов

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру четверга, 28 марта.

Facebook будет «лечить» белых националистов

Компания Facebook заявила, что начиная со следующей недели в соцсети будет запрещен контент, связанный с белым национализмом. Пользователи, ищущие контент такого типа, будут перенаправлены в некоммерческую организацию, которая поможет людям покинуть группы ненависти. Отмечается, что новая политика соцсети вступает в силу через несколько недель после того, как приверженец крайнеправых взглядов в Новой Зеландии убил 50 человек в двух мечетях и разместил в Facebook прямую трансляцию кровавой бойни.

ООН призвала Мадуро и Гуайдо прекратить борьбу

ООН призвала венесуэльского президента Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо прекратить политическую борьбу за гуманитарную помощь, из-за которой оказались заблокированы поставки продовольствия и лекарств. Согласно отчету, опубликованному американской газетой The New York Times, почти 94 процентов населения Венесуэлы живет в бедности, а семь миллионов венесуэльцев нуждаются в гуманитарной помощи. Также в отчете говорится, что усилению кризиса в стране способствовали действия как президента Мадуро, так и лидера оппозиции Гуайдо, а также американские санкции.Командующий вооруженными силами США в Южной Корее Роберт Абрамс заявил, что деятельность Северной Кореи в области создания ядерного оружия и ракет несовместима с ее обещанием о денуклеаризации. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе. На отдельном слушании госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что Северная Корея еще не сделала своего рода «большого шага» навстречу полной денуклеаризации, на который надеялся Белый дом. Напомним, что второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, прошедший в конце февраля во вьетнамском Ханое, провалился из-за разногласий по поводу требований Вашингтона к Пхеньяну избавиться от ядерного оружия и требования Северной Кореи об освобождении от международных санкций, введенных из-за ядерных и ракетных испытаний.Более половины американцев (56%) считают, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, не оправдывает президента Трампа по части обвинений в сговоре с Москвой. Таковы результаты опроса проведенного исследовательской службой SSRS, сообщает CNN. При это 43% респондентов считают, что глава Белого дома и его помощники полностью оправданы. Напомним, что в воскресенье, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр заявил Конгрессу страны, что Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Москвой, но установил несколько случаев вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.