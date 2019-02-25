Мировые новости на завтрак: Брексит, Папа Римский и Ким Чен Ын

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Главные события на международной арене к утру понедельника, 25 февраля по версии НСН.

Брексит могут отложить до 2021 года

Выход Великобритании из Европейского союза может быть отложен до 2021 года, сообщает The Guardian со ссылкой на европейские источники. По данным издания, такие планы рассматриваются высокопоставленными чиновниками ЕС. Отмечается, что продление Брексита на 21 месяц может быть предоставлено, в случае если британский парламент продолжит отклонять предложения британского премьера Терезы Мэй по сделке с Евросоюзом. Ранее Мэй сообщила, что новое голосование парламента Великобритании по соглашению с Брюсселем об условиях Брексита состоится 12 марта. Напомним, что в настоящее время выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта этого года.

Мюллера вызовут в суд для оглашения результатов «дела РФ»

Спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием Минюста США о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, может получить повестку в суд. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире ABC. По его словам, комитет пойдет на такие меры, чтобы получить и предать гласности отчет о результатах расследования Мюллера. Напомним, что на прошлой неделе министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил о сроках окончания расследования «российского вмешательства».

Папа Римский объявил войну педофилии

В Ватикане прошла историческая конференция, посвященная сексуальным скандалам в католической церкви. По ее завершению, папа Римский Франциск заявил, что каждый случай сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей Римско-католической церкви отныне будет рассматриваться с максимальной серьезностью. Понтифик назвал само явление «чудовщиным», а священников, замешанных в подобных скандалах, «орудиями Сатаны», передает BBC.

Ким Чен Ын едет на встречу с Трампом

Глава КНДР Ким Чен Ын начал свое путешествие из Пхеньяна во Вьетнам, где он встретится с американским президентом Дональдом Трампом в среду, 27 февраля. Северокорейский лидер выбрал «винтажный» способ передвижения: поезд через Китай, чтобы потом добираться на автотранспорте через горы в Ханой. Напомним, что первая в истории встреча лидеров Соединенных Штатов и КНДР прошла 12 июня 2018 года. Тогда стороны достигли определенных договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. В результате второй встречи глава США Дональд Трамп планирует прийти к более конкретному плану по этому процессу.