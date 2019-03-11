Мировые новости на завтрак: Американские СМИ раскрыли новую ложь Вашингтона

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Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 11 марта.

NYT разоблачила поджигателей грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы



Американская газета The New York Times опровергла заявления властей США о том, что грузовик с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы подожгли сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро. Как удалось выяснить журналистам, которые изучили ранее не опубликованные кадры в совокупности с широко распространяемым видео инцидента, поджог грузовика был делом рук оппозиционера, который бросил «коктейль Молотова» в направлении сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, выстроившихся на участке границы. NYT пишет, что в момент броска горящий кусок ткани случайно отделился от бутылки и из-за ветра попал прямо на один из четырех грузовиков, который мгновенно вспыхнул.



В Сирии возобновили операцию против «последнего оплота» ИГ



Официальный представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали заявил о возобновлении операции против боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) в деревне Багуз на юго-востоке Сирии. Об этом он написал в Twitter. По словам Бали, истек срок, который был дан боевикам ИГ, чтобы сдаться. Напомним, что о начале операции по зачистке «Исламского государства в районе деревне Багуз SDF объявили в феврале. На прошлой неделе отряды «Сирийских демократических сил», приостановив наступление, дали последнюю возможность мирным жителям покинуть местность, а боевикам сдаться в плен.Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на свои источники, что администрация президента США Дональда Трампа намерена включить в бюджетный запрос на 2020 финансовый год дополнительные 8,6 миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Проект бюджета будет распространен уже в понедельник, 11 марта, отмечает издание. Газета уточняет, что пять миллиардов планируется запросить для министерства внутренней безопасности на возведение новых участков пограничного барьера, а 3,6 миллиардов долларов — министерству обороны на аналогичные цели. Напомним, что 15 февраля Трамп ввел режим ЧП на южной границе страны, что позволяет ему получить порядка $8 млрд на строительство стены. На прошлой неделе Палата представителей приняла резолюцию, запрещающую Трампу брать средства на возведение стены из других фондов (например, Пентагона). Если резолюцию одобрят в верхней палате Конгресса США, она попадет на стол Дональда Трампа за подписью, однако он уже обещал наложить на нее вето.Российские интернет-тролли меняют свою стратегию по вмешательству в американские президентские выборы 2020 года, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности. Вместо того, чтобы создавать фейковые новости и пропагандистские материалы, они стали чаще распространять чужой контент через фальшивые аккаунты в соцсетях для продвижения политических разногласий, пишет информагентство. Также Bloomberg пишет, что связанное с Кремлем «Агентство интернет-исследований», возможно, входит в число тех, кто пытается обойти защитные меры, введенные такими компаниями, как Facebook и Twitter, для выявления и удаления фейкового контента, который хакеры создавали для сеяния раздора среди избирателей в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года.