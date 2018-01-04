Минобороны России опровергло уничтожение боевиками российских самолетов в Сирии

Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом в ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате чего два военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря, передает РИА Новости. Сейчас режим охраны прилегающей к авиабазе территории усилен. Об уничтожении боевиками семи российских самолетов в Сирии накануне сообщила газета «Коммерсант».