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Минобороны России опровергло уничтожение боевиками российских самолетов в Сирии

4 Января 2018 в 11:11
Минобороны России опровергло уничтожение боевиками российских самолетов в Сирии
Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом в ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате чего два военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря, передает РИА Новости. Сейчас режим охраны прилегающей к авиабазе территории усилен. Об уничтожении боевиками семи российских самолетов в Сирии накануне сообщила газета «Коммерсант». 
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