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МИД РФ обвинил американские власти в нарушении банковской тайны

19 Января 2018 в 10:44
МИД РФ обвинил американские власти в нарушении банковской тайны
Фото: rutwi.ru

Российское министерство иностранных дел потребовало от американских властей пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, которая затрагивает интересы России.

Ранее новостной портал BuzzFeed опубликовал данные о том, что ФБР расследует переводы Министерства иностранных дел российским посольствам в десятках стран на сумму более $380 тыс. с обозначением цели перевода «на проведение предвыборной кампании», пишет Газета.ру

По данным российского МИД, «посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, - дело рук официального Вашингтона».

Кроме того, в МИД РФ заявили, что посольство США тайно снабжает средствами разного рода оппозиционные группы, деятельность которых направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки в РФ, сообщает «Русская планета».

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