Медведи-предсказатели в Красноярске удивили западные СМИ

Медведю Буяну предложили выбор между тремя тыквами с фотографиями лидирующих кандидатов в президенты Украины. Медведь вышел из своего вольера и сначала подошел к тыкве с фото бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, но после короткого фырканья Буян опрокинул овощ и прошел мимо, повествует Reuters.
Затем животное подошло к тыкве с фото Владимира Зеленского, но, отмечает агентство, несмотря на явное лидерство кандидатуры Зеленского в соцопросах, овощ с его фотографией едва привлек внимание Буяна. Вместо этого медведь-предсказатель направился к тыкве Порошенко, вытащил фотографию и съел ее. Для действующего главы Украины это может быть нехорошим знаком, пишет Reuters.
«Несмотря на явный прогноз победы Порошенко, это, возможно, не является положительным предзнаменованием, которого хотел бы действующий президент, баллотирующийся на второй срок. Предыдущий прогноз Буяна в важном соревновании - выбор между французской и хорватской командами во время финала чемпионата мира - оказался неверным», — отмечает агентство.
В то же время, соседка Буяна, самка белого медведя по имени Аврора сделала прогноз, более соответствующий данным соцопросов. После некоторых размышлений Аврора выбрала кусок сырой свинины с фотографией шоумена Зеленского.
Между тем, медведи, которые живут в Московском зоопарке, выйдут из спячки не раньше следующей недели, сообщили НСН в пресс-службе зоопарка.