«Майдановская зараза». Экс-депутат Рады о задержанном в Грузии украинском карателе

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН призвал признать экс-командира карательного батальона «Донбасс» международным террористом.

Среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, оказался депутат Верховной рады, бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Об этом в соцсетях сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. Сам же Семенченко опроверг такие сообщения, назвав их фейком. Однако его задержание в Грузии также подтвердили ещё два источника — советник президента Украины Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал НСН, как и зачем украинский парламентарий оказался в Грузии.

«Граждане Грузии активно участвовали в событиях 2014 года, в государственном перевороте. Возглавлял эту группу Михо Саакашвили. По принципу “долг платежом красен”, понятно, что Саакашвили, проиграв в Грузии, пытается стянуть туда всех для того, чтобы там начать майдан. Семен Семенченко – партнер Саакашвили: мы видели, как они рядом стояли уже после майдана возле Верховного совета и требовали свержения Порошенко. Он, безусловно, отреагировал точно так же, как и Саакашвили на Майдан на Украине, и отбыл туда. Это говорит о том, что эта зараза майдановская будет расползаться не только по территории Грузии, но ее надо ожидать и в Белоруссии, и точно так же надо особую бдительность проявить России», — предупредил экс-депутат Верховной рады.

Семенченко прибыл в Грузию по дипломатическому паспорту и именно поэтому не был арестован, заявил Кива. По его словам, парламентарий вылетел из Грузии в неизвестном направлении. Советник Порошенко Юрий Бирюков расценил это как побег и обвинил Семенченко в том, что он втравил Киев в дипломатический скандал. Как пояснилВладимир Олейник, в случае ареста Семенченко президент Украины вряд ли будет добиваться его освобождения.«Можно спокойно эту группу и Семена Семенченко относить к категории международных террористов. Я думаю, что будет возбуждено уголовное дело [в отношении Семенченко], в зависимости от того, есть ли там оружие или есть там какие-то действия, направленные на свержение существующего строя. Могут принять и неординарные решения, арестовать, не выдавать. Особо в Украине никто не будет за Семенченко пытаться задействовать международные институты. Он относится к оппонентам Порошенко, правда сам такой же негодяй, как и Порошенко, но оппонент. Порошенко чем меньше оппонентов, тем лучше. Поэтому я не исключаю и какой-то дипломатический договор, что “оставьте его у себя, а если надо мы кого-то из грузин примем у себя". Все это может быть», — предположил собеседникНапомним, что семь граждан Украины были задержаны в одной из гостиниц Тбилиси в ходе специальной операции. Их обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия в составе группы. Ранее в Грузии прошли выборы президента страны, на которых победила бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Её соперником был Григол Вашадзе, представляющий оппозиционную партию «Единое национальное движение», которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. После выборов в Грузии начались многотысячные протесты.