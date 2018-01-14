Марк Уолберг передаст $1,5 млн пострадавшим от домогательств

Марк Уолберг решил пожертвовать $1,5 млн в фонд помощи пострадавшим от домогательств. Голливудский актер планирует перевести вышеуказанную сумму, полученную им за участие в пересъемках фильма "Все деньги мира" в благотворительный фонд Time's Up, оказывающий юридическую поддержку тем, кто стал жертвой изнасилования и домогательств. Пересъемка части сцен картины потребовалась после того, как продюсеры решили вырезать из нее оказавшегося в центре гомосексуального скандала актера Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах.