Понедельник
15 января
USD 56.6
EUR 68.26
В мире

Марк Уолберг передаст $1,5 млн пострадавшим от домогательств

14 Января 2018 в 17:42
Марк Уолберг передаст $1,5 млн пострадавшим от домогательств

Марк Уолберг решил пожертвовать $1,5 млн в фонд помощи пострадавшим от домогательств. Голливудский актер планирует перевести вышеуказанную сумму, полученную им за участие в пересъемках фильма "Все деньги мира" в благотворительный фонд Time's Up, оказывающий юридическую поддержку тем, кто стал жертвой изнасилования и домогательств. Пересъемка части сцен картины потребовалась после того, как продюсеры решили вырезать из нее оказавшегося в центре гомосексуального скандала актера Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.