Мамонтов о высылке журналистов из Латвии: Правда для Европы – самая опасная вещь!

РИА Новости

Генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в беседе с НСН заявил, что российские журналисты на Западе страдают за объективность и профессионализм.

Действующий латвийский режим регулярно «выставляет» за пределы страны неугодных журналистов и политических деятелей, причем, делает это довольно некрасивыми способами. Такое мнение высказал в беседе с НСН генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

По мнению журналиста, латвийские власти не могут вести себя иначе. Российские СМИ, действительно представляют для них реальную угрозу своей объективностью и профессионализмом.

«У меня есть коллеги, которые испытали это на себе. Так случилось даже с многоуважаемым Джульетто Кьеза. Российские журналисты на сегодняшний день являются наиболее объективными. Они – профессиональные люди и достаточно здраво оценивают ситуацию. И страдают они ровно по этой причине», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в Латвии сейчас могут работать и «могут быть обласканы» только люди, которые «подпевают действующему продажному режиму» - ориентированному на Запад, считающему оккупацией все советские годы и приравнивающему фашизм к коммунизму.

«Люди, которые собираются достаточно объективно посмотреть на положение дел – на положение русских в Прибалтике, на те или иные политические веяния, которые там реально происходят, а не только транслируются из контрольных СМИ, представляют угрозу. Правда представляет сегодня страшную угрозу для многих стран-сателлитов, которые решили поставить себя в полную зависимость от Европы или США, в том числе и для Прибалтики. Поэтому трудно ожидать от них чего-то хорошего», - убежден журналист.

Работающим на Западе коллегам Владимир Мамонтов пожелал «набраться терпения и продолжать профессионально писать все, что считают нужным». При этом он высказался против симметричного ответа Латвии за высылку наших журналистов.

«Я не знаю, насколько мы должны быть мелочными и лишенными нормального масштабного взгляда на проблему, чтобы соответствующим образом реагировать на действия Латвии. Это они могут выслать, потому что у них нет ни свободы слова, ни стыда, ни совести. Но у нас-то - есть», - заключил Владимир Мамонтов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высылку из Латвии российских журналистов Ольгу и Антона Курлаевых «зачисткой информационного пространства страны от неугодных СМИ», которая происходит с "молчаливого согласия Брюсселя".