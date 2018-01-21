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Македония изменит свое название

21 Января 2018 в 11:41
Македония изменит свое название

Македония выберет себе новое название на референдуме. Страна ведет долгую дискуссию с соседней Грецией о названии своего государства. Спор тянется с момента развала Югославии в 1991 году. Греция настаивает на изменении названия республики, чтобы избежать путаницы с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Финальное решение по новому названию для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме в течение этого года. Варианты нового названия для бывшей югославской республики официально пока не оглашены. 

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