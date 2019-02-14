Лётчик-испытатель объяснил отказ Airbus от выпуска А380

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Начальник Лётно-испытательного центра заверил НСН, что на рынке хватит авиалайнеров таких габаритов для дальнейшей эксплуатации.

Производство крупнейших авиалайнеров А380 будет прекращено компанией Airbus к 2021 году. Об этом на сайте сообщает сама компания.

Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в эфире НСН объяснил, что дополнительной потребности в столь крупных лайнерах на рынке просто нет.

«Посчитали, прикинули, что необходимости в таких крупных самолётах нет. Потому что они обычно летают очень далеко, либо по загруженным, определённым трассам, где такое судно необходимо. Это же крупный самолёт, пассажировместимость большая. Просто их хватает», — объяснил Есаян.

Добавим, что в Airbus называют причиной закрытия производства изменение заказа авиакомпании Emirates на количество лайнеров: с 162 бортов он был сокращён до 123. Первый авиалайнер Airbus A380 совершил полёт в 2005 году. В эксплуатацию его ввели спустя два года. Одно такое судно способно вместить 853 пассажира. При низких продажах билетов на такой рейс компания теряет много, поэтому авиаперевозчики не стремятся закупать Airbus A380 в свои парки.