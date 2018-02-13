Лукашенко раздражают снегоходы вокруг резиденции

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Эксперт по Белоруссии объяснил в эфире НСН, чем Лукашенко не угодили «крутяки» на квадроциклах и снегоходах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках заседания Совета Безопасности страны обратился к министерству внутренних дел с требованием ужесточить наказание для «крутяков» на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям. Об этом пишет агентство «БелТА».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил негативное отношение Лукашенко к этим средствам передвижения.

«В Беларуси снегоходы и квадроциклы считаются предметом роскоши. Их могут себе позволить только около сотни-другой богатых белорусов. Все богатые люди здесь сосредоточены в Минске, в столице, как и в России, впрочем. Кататься здесь особенно негде. Поэтому, скорее всего, недовольство Лукашенко связано с тем, что немногие счастливые белорусские обладатели снегоходов и квадроциклов катаются возле его резиденции. Там открытая местность, хотя под снегом колхозные поля», - пояснил эксперт.

Зимовский также отметил, что из-за тяжелой экономической ситуации в стране белорусы болезненно реагируют на выставление чужого достатка напоказ.

«Это вызывает раздражение и недовольство, поэтому в Беларуси не следует демонстрировать даже такую, весьма условную роскошь, как снегоход или, не дай Бог, квадроцикл. В идеале богатый белорус должен купить снегоход, поставить его в гараж и уже там, вдали от чужих глаз заводить, крутить движок на всю мощность, наслаждаться иллюзией движения, и так далее. Но на публике лучше не показываться, потому что это вызывает жалобы, доносы соседей и вообще, общественное раздражение. Сейчас это раздражение и сам Лукашенко продемонстрировал. Очевидно, были и другие сигналы. В этом случае Лукашенко просто отреагировал на недовольство публики. Ну, и высказался в том духе, что скромнее надо быть. Не время сейчас, товарищи», - добавил Зимовский.

В ходе заседания Совбеза, Лукашенко потребовал отбирать у «крутяков» такие снегоходы и квадроциклы. По словам эксперта, богатых белорусов это не сильно возмутит, так как угроза попасть под конфискацию – это в Беларуси обычные издержки высокого имущественного статуса.