Лингвист: Украинский не произошел от современного русского языка!

Елена Кара-Мурза заявила НСН, что негодование украинских депутатов по поводу инфографики ООН было оправдано.

В Верховной Раде Украины выразили возмущение по поводу того, что украинский язык произошёл от русского. Инфографика с изображением древа связей и родства между языками мира была опубликована в официальной группе ООН в Facebook. Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что Украина не может не обратить внимания на «этот лживый факт», когда украинский язык преподаётся как «позднее ответвление» от русского.

Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в эфире НСН объяснила, почему в ООН допустили ошибку, представив украинский язык, как более позднее явление, чем русская речь (слушайте аудио).

«Считается, что украинский, как и русский, и белорусский языки сформировались от единого предка: древнерусского языка. И в трёх восточноевропейских славянских государствах, которые образовались на территории бывшего Советского Союза, языки, соответственно, относятся друг к другу как родные братья. Эта метафора семейственности в лингвистике достаточно традиционна, поэтому можно её использовать», — рассказала Кара-Мурза.

Позже инфографика со страницы ООН в соцсети была удалена. Парламентарий в числе прочего добавил, что Москва сейчас ведёт «гибридную войну» против Киева, а теперь в неё вовлекается и ООН, пишет Ura.ru.