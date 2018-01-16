Лингвист: Казахстанцы привыкнут к латинице даже с апострофами

Максим Кронгауз рассказал в эфире НСН о трудностях смены языковой графики.

Специалисты по казахскому языку раскритиковали вариант перевода его графики с кириллицы на латиницу, одобренный главой среднеазиатской республики Нурсултаном Назарбаевым. В этом варианте 32 буквы против 42 в кириллической версии, однако для девяти из них предполагается использование апострофа. Лингвисты считают, что такой вариант будет «уродливым и неточным». Об этом пишет The New York Times.

Смена алфавита, безусловно, влияет на восприятие текста, делает его, по крайней мере, на какое-то время некомфортным, согласился доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Причем, прежде всего для образованных носителей языка, которые привыкли к определенному графическому облику слов и текста в целом. Но мы знаем относительно успешные опыты перехода на другие виды письменностей. Многие языки в Советском Союзе через это проходили: менялась арабская вязь на латиницу, латиница на кириллицу. И уже в постсоветское время многие из этих языков вновь перешли на латиницу. Это, конечно, проблема и психологическая, и экономическая, но преодолимая», - сказал он в эфире НСН.

Не считает лингвист критичным и обилие апострофов.

«Наверное, буквы без значков более удобны. Но такие значки есть и в кириллице и в латинице. Скажем, в чешском языке много таких значков, во французском, в немецком. И, в общем, носители как-то с этим справляются. Это не то чтобы неразрешимая проблема. Это все вопрос привычки. Комфорт носителя языка основывается на его привычке. Смена алфавита – это некий стресс, через который люди проходят, но привыкают. С русским языком неофициально, неформально такое происходило. Когда мы активно стали пользоваться интернетом, электронной почтой, но еще не было кириллических кодировок, мы фактически перешли на латиницу, стали писать письма латиницей, комментарии. Это было неудобно, но, поскольку другого варианта тогда не было, это использовалось. Не было фиксированной транслитерации, но как-то спонтанно все перешли», - напомнил собеседник НСН.

Напомним, Назарбаев утвердил переход казахской письменности на латиницу в минувшем году. Процесс должен быть завершен к 2025 году.