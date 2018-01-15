Лавров: Вашингтон не хочет сохранить территориальную целостность Сирии

Несколько программных заявлений сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Сегодня он проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. Так, по словам, главы дипведомства, Россия завершила подготовку к суду с США по вопросу захвата Соединенными Штатами российской дипсобственности. Также, по словам Лаврова, Вашингтон не хочет сохранить территориальную целостность Сирии. Напомним, договоренность о размежевании оппозиции от террористов была достигнута по итогам встречи президента России Владимира Путина и Барака Обамы в сентябре 2016 года.

«Американцы не смогли ее выполнить, потому что оказались неспособны или не хотели реально подавлять "Джебхат ан-Нусру», - отметил Лавров. По его словам, эти подозрения до сих пор сохраняются и лишь получают большее подтверждение.