Понедельник
15 января
USD 56.6
EUR 68.26
В мире

Лавров: Вашингтон не хочет сохранить территориальную целостность Сирии

15 Января 2018 в 12:07
Лавров: Вашингтон не хочет сохранить территориальную целостность Сирии

Несколько программных заявлений сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Сегодня он проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. Так, по словам, главы дипведомства, Россия завершила подготовку к суду с США по вопросу захвата Соединенными Штатами российской дипсобственности. Также, по словам Лаврова, Вашингтон не хочет сохранить территориальную целостность Сирии. Напомним, договоренность о размежевании оппозиции от террористов была достигнута по итогам встречи президента России Владимира Путина и Барака Обамы в сентябре 2016 года.

«Американцы не смогли ее выполнить, потому что оказались неспособны или не хотели реально подавлять "Джебхат ан-Нусру», - отметил Лавров. По его словам, эти подозрения до сих пор сохраняются и лишь получают большее подтверждение.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.