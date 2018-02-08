Латвия всё больше становится только для латышей

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Владимир Линдерман в эфире НСН рассказал о трудностях борьбы русских в Латвии за право учиться на родном языке.

Сотни человек приняли участие в митинге в защиту русских школ около здания Сейма Латвии, где сегодня рассматриваются поправки к закону об образовании. Как сообщалось ранее, кабинет министров страны уже одобрил реформу, согласно которой с 2020 года школы нацменьшинств, среди которых подавляющее большинство – русские, перейдут на преподавание на латышском языке.

Глава общества «Родной язык» в Латвии Владимир Линдерман в эфире НСН рассказал, почему шансов победить у русского населения в стране крайне мало.

«Удастся этому противостоять только в том случае, если увеличится количество митингующих, если получится омолодить протест, чтобы включилось в него больше молодёжи – тогда можно как-то попытаться побороться. А так, конечно, мы в меньшинстве, и на парламентском уровне перевес латышских политиков посущественнее» - отметил эксперт.

Особое внимание правозащитник обратил на бездействие со стороны Евросоюза, несмотря на то, что притеснение русских в Прибалтике длится уже четверть века.

«Это ущемление длится уже десятки лет. Мы даже не ждём никаких решений Евросоюза. Тем более, даже если какие-то решения в этом вопросе будут, они могут быть только рекомендательными, на что местные власти плюют, в принципе. Единственная фракция в Европарламенте — «Зелёный свободный альянс» — выразила негативное отношение к этой школьной реформе. Но эта фракция сравнительно малочисленна, она не может переломить общее мнение. Конечно, если бы европейские инстанции хотя бы в рекомендательном плане высказали своё мнение, это, возможно, охладило бы головы местных националистов латышских. Но я думаю, рассчитывать на это не приходится, потому что есть опыт 25 лет существования зависимости» - резюмировал собеседник НСН.

В случае, если поправки к закону вступят в силу, перевод школ нацменьшинств на латышский язык начнется 1 сентября 2019 года и завершится через два года. Документ предусматривает, что дошкольники и школьники 1-6 классов будут учиться на двух языках, в 7-9 классах до 80% учебного времени должно идти на государственном языке, а в старшей школе (10-12 классы) – исключительно на латышском, передают «РИА Новости».