Курды: Эрдоган использует Африн как разменную монету

Джавад Мухаммад в эфире НСН высказал точку зрения своих соотечественников на операцию турок.

Установление турецкого контроля над курдским районом Сирии с центром в Африне – такова цель войсковой операции «Оливковая ветвь». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара не стремится к захвату территорий арабской республики.

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН высказал точку зрения своих соотечественников на операцию турок.

«Название «Оливковая ветвь» – это очень цинично. Оливковая ветвь – это всегда символ мира на всех языках. Только на языке Эрдогана это символ войны. Он просто бомбит мирных жителей. У нас вокруг, в деревнях погибли 13 мирных жителей и только два бойца. Он просто ненавидит курдов. Он хочет оккупировать территории сирийских курдов до 30 км вглубь – От Африна до границы на протяжении 820 км. У него ничего не осталось в Сирии, у него остались в Идлибе одни террористы – из ИГИЛ, из Джебхат-ан-Нусра (запрещены в России - прим.НСН). Ему не с чем идти на переговоры. Он хочет завоевать Африн, чтобы потом использовать как разменную карту», - сказал он.

Напомним, ранее в ходе операции «Щит Евфрата» турки установили контроль над сирийскими городами Джараблус, аль-Раи и аль-Баб.