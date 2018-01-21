Крупные интернет-магазины обвинили в неправомерном использовании информации о клиентах

Специалисты из британской аналитической организации уверены, что ряд известных интернет-магазинов наживается на безопасности своих клиентов. В списке онлайн-магазинов, которые, гарантируя безопасность личных данных клиентов, продавали конфиденциальную информацию посторонним лицам, содержится более 10 крупнейших мировых брендов. На их сайтах были обнаружены десятки отслеживающих механизмов, которые запоминали все действия покупателей, IP-адреса и данные геолокации. Руководство магазинов не согласно с обвинением и заверяет покупателей в неприкосновенности их персональных данных.