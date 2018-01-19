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Крупное месторождение золота нашли на Украине

19 Января 2018 в 12:19
Крупное месторождение золота нашли на Украине

Месторождение золота, которое содержит запасы на уровне 2,4 тонн, обнаружили на Украине. По данным сайта украинской госслужбы геологии и недр, месторождение находится в Раховском районе Закарпатской области.

Как отмечают эксперты, находка подтверждает перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.

Два года назад на Украине были обнаружены крупные запасы газа в Черном море, пишет Газета. ру

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