Крупное месторождение золота нашли на Украине

Месторождение золота, которое содержит запасы на уровне 2,4 тонн, обнаружили на Украине. По данным сайта украинской госслужбы геологии и недр, месторождение находится в Раховском районе Закарпатской области.



Как отмечают эксперты, находка подтверждает перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.

Два года назад на Украине были обнаружены крупные запасы газа в Черном море, пишет Газета. ру.