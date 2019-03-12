Крик в трубу. Европарламентариям «Северный поток-2» не нужен

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Европарламент велел в своей резолюции свернуть строительство газопровода «Северный поток-2».

В одобренном во вторник докладе «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией» говорится, что газопровод усиливает зависимость стран ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС, становится инструментом политического влияния России и ее давления на конечных потребителей. По мысли европарламентариев, этих причин более чем достаточно для принятия решения об остановке строительства.Никакого значимого влияния на судьбу «Северного потока-2» принятый Европарламентом документ иметь не будет. Во-первых, большой вопрос в том, входит ли это в принципе в сферу компетенции Европарламента, - отметил в интервью

«В данном случае у него нет полномочий останавливать строительство газопровода, не говоря уже о том, что еще большой вопрос, относится ли вообще к компетенции Европейского Союза строительство газопроводов в море, в экономической зоне стран. По большому счету сегодня Европейский парламент принял документ, предлагающий нарушить международное право и Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Поэтому в данном случае речь идет о политической декларации. Никакой юридической силы декларация не имеет», - заключил эксперт.

Есть и другие, внутриевропейские причины, по которым страны-интересанты проекта от него не откажутся. Во-первых, это Украина и ее газотранспортная система, стоящая на пути от России-поставщика до Европы-потребителя. Конфликты начала века вокруг украинского транзита замерзавшим тогда европейцам запомнились настолько хорошо, что с тех пор никто всерьез Украину не рассматривает как надежного партнера в этом вопросе. Кроме того, ГТС Украины давно устарела и требует капитального ремонта. Применяемые сейчас технологии позволяют добиться прокачки газа под более высоким давлением и с куда более высокой скоростью. Что важно, это удешевляет транзит. Трубопроводы украинской ГТС требуют ремонта на миллиарды евро, транспортировка по ним проходит с большими потерями, - заявил в интервью «Газете.ру» министр энергетики России Александр Новак. А оборудованию компрессорных станций украинской ГТС и вовсе, по словам экспертов, место в музеях.

О состоянии ГТС Украины прекрасно осведомлены европейские специалисты, особенно в Германии, крупнейшем в Европе потребителе российского газа (по итогам 2017 года 53,4 млрд кубометров – более четверти общего объема поставок в Европу, данные ПАО «Газпром»). Сложно представить себе, что Германия предпочтет замерзнуть, но бросить почти достроенный проект по воле дилетантов из Европарламента и ради сохранения украинского транзита.

Всеволод Нерознак