Коррупция разлучила Путина и Нетаньяху

Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.

Премьер-министру Израиля будут предъявлены обвинения в коррупции. Такое, чтобы в преступлениях обвинили действующего главу государства, в истории Израиля происходит впервые. Как заявил генеральный прокурор Израиля, слова которого приводят американские и ближневосточные СМИ, расследование в отношении Биньямина Нетаньяху велось два года по трем отдельным делам: по обвинениям в получении взятки, мошенничестве и в злоупотреблении доверием, - уточнил генпрокурор. В партии «Ликуд» это намерение назвали «политическим преследованием», направленным на то, «чтобы свергнуть правое правительство во главе с Нетаньяху», - цитирует ТАСС заявление партии премьера. Агентство отмечает, что представители Нетаньяху неоднократно просили генпрокурора не объявлять о предъявлении обвинений до парламентских выборов в Израиле. Генпрокурор, как теперь ясно, призывам «Ликуда» не внял. Известно об этом стало буквально на следующий день после приезда Биньямина Нетаньяху в Москву на встречу с Владимиром Путиным и, что самое болезненное для израильского премьера – в преддверие досрочных выборов в кнессет, намеченных на 9 апреля. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый премьер.

В том, что новым старым премьер-министром Израиля станет он сам, Биньямин Нетаньяху не сомневался еще накануне. Его уверенность была столь велика, что выразилась в приглашении президента России приехать на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалим. Судя по тому, что ближайшая памятная дата, к которой может быть приурочено открытие этого мемориала – День Победы 9 мая, который с недавних пор стал государственным праздником и в Израиле, визит может состояться уже после выборов. В их исходе для Нетаньяху, вероятно, не сомневался и Владимир Путин, принимая приглашение.

Основными вопросами на встрече Путина и Нетаньяху были сирийский и иранский вопросы. После переговоров Владимир Путин рассказал об идее создания российско-израильской рабочей группы, которая займется вопросами вывода иностранных войск с территории Сирии. Но куда более острый и при этом деликатный вопрос – Иран, отношения с которым Израиля иначе как конфликтными не назовешь. Как пишет «МК», израильский премьер приехал, чтобы предупредить о новой войне. Она, по мнению Нетаньяху, неизбежна, если Иран продолжит наращивать свое военное присутствие в Сирии. Несмотря на все усилия российской стороны по сдерживанию конфликтующих сторон, сотрудничество Тегерана с правительством Башара Асада выходит из-под контроля, и ситуация приобретает критический характер, - полагает Нетаньяху. Его собственная политическая карьера теперь имеет характер точно такой же.

Всеволод Нерознак