Комичная серьёзность. Почему Литва опасается «Яндекс. Такси»?

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Вильнюсский политолог объяснил НСН, почему департамент госбезопасности Литвы заинтересовался деятельностью российского сервиса такси.

Деятельность российской компании «Яндекс. Такси», недавно начавшей работать в прибалтийской республике, может угрожать национальной безопасности Литвы. С таким заявлением выступил депутат консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис, сообщает Sputnik Литва.

По его словам, Россия стремится усилить своё влияние, в том числе, и с помощью бизнеса. Мобильные технологии в современном мире позволяют собирать конфиденциальную информацию, в данном случае, о пассажирах такси, поэтому следует внимательно изучить деятельность компании. С такой просьбой парламентарий обратился к директору Департамента государственной безопасности Литвы Дарюсу Яунишкису.

Несмотря на то, что на первый взгляд, такое подозрение кажется комичным, речь идёт о серьёзных вещах, заявил в эфире НСН руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов. Он рассказал, какие ещё российские компании вызывали у Литвы тревогу.

«Это совершенно серьёзный, трезвый подход департамента госбезопасности к тем угрозам, которые или уже возникли, или могут возникнуть со стороны недружественных Литве государств. Всё, что связано с Россией для нас потенциальная угроза. Здесь можно вспомнить и комичные примеры, и грустные. Комичный, когда оборудованная на локомотивах железной дороги система предупреждения, а она российского производства, стала считаться опасной. Потому что, возможно, не только предупреждает об опасности во время движения составов, но ещё и собирает информацию. Сканирует на какую-то глубину от железного полотна постройки, передаёт данные. Это комично. А есть и серьёзные звоночки — желание вытеснить с демонтажа Игналинской атомной электростанции российского игрока, компанию NUKEM. Изначально она была немецкой, потом Росатом её перекупил. Так вот, на полном серьёзе раздаются голоса, что её нужно оттуда убрать, потому что она представляет для нацбезопасности Литвы угрозу, и заменить её кем-то. Но кем, не известно, потому что компаний, обладающих таким опытом, нет», — рассказал Иванов.

Как бы ни казалась курьёзной и забавной аналогичная история с «Яндекс. Такси», Литве лучше обезопасить себя, заметил собеседник НСН. И делается это, по его словам, исключительно исходя из политических мотивов, а не экономических, как может показаться сторонним скептикам.

«Ситуация с “Яндекс. Такси” относится к разряду полукомичных. Возможно, агрегатор будет собирать какую-то информацию, например, личные данные пассажиров, подслушивать их разговоры, следить за настроениями. Да мало ли что ещё может делать государство, которое является агрессивно настроенным по отношению к Литовской республике? Поэтому лучше обезопасить себя. У департамента госбезопасности есть специальная программа, которая позволяет сотрудникам спецслужбы принимать решение — выгоден Литве этот бизнес с точки зрения его надёжности или носит он какой-то сомнительный характер. Но этот проект чисто политический, а не экономический, конечно же», — заверил Иванов.В компании «Яндекс. Такси» уже отреагировали на беспокойство, проявленное в прибалтийской республике. Там выразили готовность к любым проверкам, и даже поприветствовали их. «Мы полностью соответствуем законодательным нормам Евросоюза, а также готовы сотрудничать с любыми государственными органами, у которых есть право что-либо проверять», — отметил директор по международной стратегии сервиса Арам Саргсян. При этом само предположение, что работа сервиса может представлять собой угрозу литовцам, он назвал смешным.



