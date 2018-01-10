Коган призвал Израиль к миру с Палестиной после убийства раввина

Зиновий Коган в эфире НСН рассказал, как избежать таких трагедий в будущем.

После убийства 35-летнего раввина на шоссе в районе Наблуса (крупный город на Западном берегу реки Иордан) власти Израиля начали переброску дополнительных сил в северную часть Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган в эфире НСН дал совет израильтянам, как избежать таких трагедий в будущем.

«В Израиле призвали усилить безопасность на дорогах после убийства раввина. Да, печально, молодой раввин погиб на дороге. Но нужно налаживать мир с палестинцами и со всеми соседями. Это самая лучшая безопасность, ведь самые крепкие запоры в доме - это не стальные двери, а добрые отношения с соседями», - подчеркнул он.

Напомним, накануне неизвестным был обстрелян автомобиль на шоссе в районе города Наблус. В результате был убит житель поселения Хават-Гилад раввин Разиэль Шевах, отец шестерых детей.