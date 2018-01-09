КНДР заявила о планах отправить на зимние ОИ-2018 «делегацию высокого ранга»

Северная Корея заявила о планах отправить на зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан «делегацию высокого ранга», куда войдут артисты и спортсмены, которые выступят со специальными номерами в рамках культурной программы на Играх. Напомним, сегодня Сеул и Пхеньян проводят двусторонние переговоры, первые за последние несколько десятилетий.

Также Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации, а в феврале организовать мероприятие по воссоединению разделенных членов семей из двух стран.