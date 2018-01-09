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В мире

КНДР заявила о планах отправить на зимние ОИ-2018 «делегацию высокого ранга»

9 Января 2018 в 09:03

Северная Корея заявила о планах отправить на зимние Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан «делегацию высокого ранга», куда войдут артисты и спортсмены, которые выступят со специальными номерами в рамках культурной программы на Играх. Напомним, сегодня Сеул и Пхеньян проводят двусторонние переговоры, первые за последние несколько десятилетий. 

Также Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации, а в феврале  организовать мероприятие по воссоединению разделенных членов семей из двух стран.

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