Клинцевич: Русофобию датским политикам продиктовал Вашингтон

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Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности в эфире НСН рассказал, что США ещё долгое время будут «качать» тему русофобии.

Дания в ближайшие шесть лет увеличит военные расходы на 2,14 миллиарда долларов (12,8 миллиарда крон). Как пишет Deutsche Welle, об этом заявил глава правительства Ларс Лекке Расмуссен, подчеркнув, что эта мера связана с «российской угрозой». По словам Расмуссена, она не только реальна, но и нарастает. Поэтому Дания должна показать решимость в укреплении своей обороноспособности. По его словам, финансирование пойдет на борьбу с киберугрозами и на международные операции Дании. Копенгаген также планирует создать новую бригаду из 4 тысяч солдат на Балтике.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что власти Дании закупят новое оружие, «прикрываясь» якобы агрессивной политикой России:

«Тот, кто об этом говорит, сам в это не верит, прекрасно понимая, что никакой угрозы нет. Тренд задан, и "хозяин" из Вашингтона сказал, что именно так и надо говорить. Суть тут простая: есть американский стандарт, он требует определённого подхода с точки зрения закупки нового оружия, боеприпасов. И, конечно, Дания, так или иначе, находится в этом тренде. И, разумеется, закупит новое оружие. А чтобы это как-то объяснить населению, должна быть мотивация. И она, естественно, одна – Россия. Она, видите ли, ведёт агрессивную политику», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что американцы достаточно зарабатывают на русофобии. При этом сами не теряют: несмотря ни на что товарооборот России и США растёт. Тема востребована и её будут «качать», пока не доведут до абсурда.

«Я хочу напомнить о том, что недавно произошло в Польше. Сейм принял решение о бандеровцах и националистах (279 из 414 депутатов проголосовали за введение уголовного наказания для людей, отрицающих преступления украинских националистов во время Второй мировой войны. За сочувствие к бендеровской идеологии будет грозить до трех лет лишения свободы. Также к штрафу или лишению свободы может привести отрицание геноцида поляков и евреев в Волыни – прим. НСН). Понятно, что это произошло не в результате указаний "хозяина" из Вашингтона. Это чисто европейский выбор. Лёд тронулся, я в этом не сомневаюсь», - добавил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Резюмируя, Франц Клинцевич заявил, что в ближайшее время они [европейские страны] поймут, что Россия никому не угрожает. А то, что РФ восстановила свои вооружённые силы, сделала их самодостаточными и технически высокоэффективными, это, прежде всего, связано с собственной безопасностью.

«Мало того, что российские ВС конкурируют, они ещё и превосходят ведущие страны НАТО. Это нам вменяется в вину: мы агрессивные. Мы же просто хотим брать не количеством, а качеством. Для того, чтобы максимально обеспечить безопасность своей территории», - заключил собеседник НСН.

Напомним, на минувшей неделе о «российской угрозе» заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он обвинил Россию якобы в шпионаже за британской стратегической инфраструктурой. По мнению министра, Москва занимается съёмками британских электростанции, а также следит за системами коммуникаций, по которым в страну поступает энергия, в частности, из других государств Европы. Слова Гэвина Уильямсона публикует The Thelegraph, однако при этом газета не приводя никаких доказательств.