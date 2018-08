Клинцевич объяснил невозможность завоевать Россию генетической памятью

Сенатор в эфире НСН напомнил, что русских победить невозможно.

В Соединённых Штатах Америки рассказали, что Россию, Индию, США, Афганистан и Китай завоевать невозможно. Аналитики полагают, что граждане РФ, скорее, «уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику». Это станет основной причиной невозможности завоевания, сообщает We are the Mighty.

в эфиреподтвердил, что Россию завоевать не получится

«Русских, и правда, нельзя победить. Это из-за нашего самосознания, но это связано с нашей культурой, исторической преемственностью, генетической памятью. Мы свободолюбивые люди. Мы никогда не будем стоять на коленях. Победить русских нельзя. У русских есть одна особенность. Они не начинают никакую войну. Но когда эту войну начинают против нас, мы заканчиваем её в столице государства, которое это начало. Поэтому помните, американцы», - напомнил в эфире НСН Клинцевич.

Кроме того, как подчёркивают аналитики, помешают завоеванию России суровые климатические условия огромная территория и сильная армия, сообщает Ura.ru . Напомним, ранее заняла второе место среди сильнейших армий мира, уступив первенство только США. Однако Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН заявил, что возглавить рейтинг должна была именно армия РФ.