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Клинцевич рассказал, кто поставляет оружие боевикам в Сирии

28 Декабря 2017 в 14:54
Клинцевич рассказал, кто поставляет оружие боевикам в Сирии

Сенатор в эфире НСН объяснил, откуда у боевиков ракеты, которые были запущены по авиабазе Хмеймим.

Российский зенитный комплект «Панцирь-С1» отразил ракетный удар боевиков по авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего удалось противостоять двум запускам из Идлиба, ещё одна не долетела до пункта назначения, сообщает Газета.ру.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в эфире НСН обвинил США в поставке оружия боевикам (слушайте аудио).

«Такое оснащение новым и современным оружием возможно только при поддержке спецслужб. К сожалению, всё, что связано с ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ - прим.НСН) курируют спецслужбы США, это уже не секрет. Дальше уже не нужно гадать, важно, какое оружие есть. Мы все взрослые люди и понимаем, что такие поставки без поддержки серьёзных государственных структур невозможны. Поэтому мы и дальше будем сталкиваться с такой проблемой и Сирийская арабская республика. Это не первый и не последний случай», - заверил НСН сенатор.

Сейчас работа на авиабазе Хмеймим продолжается в штатном режиме, сообщает «Русская Планета». В то же время российские вертолёты выполняли патрулирование района, из которого были выпущены ракеты. Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов обвинил США в подготовке боевиков на базе Эт-Танф в Сирии.

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