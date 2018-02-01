«Кинули идеологическую кость»: РАН – о запрете «бандеровской идеологии» в Польше

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Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что закон об уголовной ответственности за отрицание Волынской резни не повлияет на отношения Польши и Украины.

Сенат Польши приняли закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны. Как пишет РИА Новости, наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно принять за попытку представит поляков в качестве соучастников нацистов. Такое же наказание грозит за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни.

Отмечается, что документ уже вызвал резкую негативную реакцию на Украине и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что он может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что, несмотря на негативную реакцию со стороны Киева, законопроект не окажет существенного влияния на польско-украинские отношения:

«Всё это рассчитано на внутреннего пользователя, на свой электорат: и закон, и возмущение по его поводу Петра Порошенко. Просто надо было кинуть людям идеологическую кость, чтобы они голосовали. А Киев и Варшава договорятся между собой, потому что у них есть общие интересы. А всё это – предвыборные игры. Кроме того, согласно этому закону, было принято постановление о том, что уголовное наказание следует за утверждение о том, что поляки участвовали в холокосте. И это привело к некоторому обострению отношений с Израилем. В связи с этим у нас Беньямина Нетаньяху сразу же пригласили на открытие выставки в честь Собиборского восстания (29 января Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили выставку «Собибор: Победившие смерть», которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве – прим. НСН). Мы вот так воспользовались этим моментом», - отметил собеседник НСН.

Вадим Волобуев подчеркнул, что Киев вряд ли пойдет на ответные меры, так как общий антироссийский вектор обеих стран является более крепким цементом для их отношений.

«Однако этого не будет, это даже не подлежит никакому сомнению. Ничем, кроме своего возмущения, украинцы отвечать не будут. Им просто не выгодно сейчас принимать какие-то меры. Польша и Украина – это два ближайших партнёра в своём антироссийском порыве. Им нужно выстраивать общий фронт – чем они и занимаются. А всё остальное – это просто сотрясение воздуха для победы на выборах. Никакой другой цели это не несёт», - заключил он.

Добавим, решение сената Польши не осталось без внимания и со стороны США. Американские власти не устроил взгляд Варшавы на историю холокоста. Как сообщает Reuters, Вашингтон выразил недовольство тем, что по новому закону за использование выражения «польский лагерь смерти» может грозить до трех лет заключения. Он призвал правительство страны пересмотреть принятый ранее законопроект. В США полагают, что действия польских властей могут «пресечь на корню свободу слова и научный дискурс».