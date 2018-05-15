Кинокритик: Ларс фон Триер кайфует от обмороков зрителей

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В эфире НСН Давид Шнейдеров рассказал о новой картине «Дом, который построил Джек», после просмотра которой в Каннах часть зрителей покинули зал.

После показа нового фильма «Дом, который построил Джек», режиссера Ларса фон Триера в рамках внеконкурсной программы Каннского фестиваля около 100 человек покинули зал. По словам зрителей и экспертов, присутствовавших на просмотре, картина датского режиссера изобилует сценами издевательства над женщинами и детьми.



Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил, что Ларс фон Триер уже давно зарекомендовал себя как «огромный эпатажник», и его творчество нужно «либо принимать, либо нет».

«Ему не интересно просто снимать кино. Гораздо интереснее, чтобы о нем шумели, говорили, чтобы люди падали в обморок, чтобы людей выносили из зала. Напомню, что во время показа его картин «Антихрист» и «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли у кинотеатров дежурили “скорые”. Он такой человек: ему интересно эпатировать публику, кричать, что он снимет порно, кричать про нацистов. К этому надо относиться, на мой взгляд, очень спокойно. Его искусство надо либо принимать, либо не принимать. Человека не переделаешь, он такой своеобразный парень», - считает кинокритик.

Отметим, что показ «Дома, который построил Джек» - это первое возвращение датского автора в Канны после 2011 года, когда его изгнали с киносмотра, пишет Газета.ру. Во время пресс-конференции к фильму «Меланхолия» Ларс фон Триер высказал свою симпатию к Адольфу Гитлеру.

Новый фильм рассказывает о пяти преступлениях серийного убийцы Джека в 70-е годы в Америке, каждое из которых он оформляет как произведение искусства. В сети уже вышел трейлер новой картины, в главных ролях которой сыграли Мэтт Диллон и Ума Турман.

Ранее Ларс фон Триер назвал интересной идеей предложение писателя Захара Прилепина снять фильм о войне в Донбассе.