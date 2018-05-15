Кинокритик: Ларс фон Триер кайфует от обмороков зрителей

После показа нового фильма «Дом, который построил Джек», режиссера Ларса фон Триера в рамках внеконкурсной программы Каннского фестиваля около 100 человек покинули зал. По словам зрителей и экспертов, присутствовавших на просмотре, картина датского режиссера изобилует сценами издевательства над женщинами и детьми.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН отметил, что Ларс фон Триер уже давно зарекомендовал себя как «огромный эпатажник», и его творчество нужно «либо принимать, либо нет».
Отметим, что показ «Дома, который построил Джек» - это первое возвращение датского автора в Канны после 2011 года, когда его изгнали с киносмотра, пишет Газета.ру. Во время пресс-конференции к фильму «Меланхолия» Ларс фон Триер высказал свою симпатию к Адольфу Гитлеру.
Новый фильм рассказывает о пяти преступлениях серийного убийцы Джека в 70-е годы в Америке, каждое из которых он оформляет как произведение искусства. В сети уже вышел трейлер новой картины, в главных ролях которой сыграли Мэтт Диллон и Ума Турман.
Ранее Ларс фон Триер назвал интересной идеей предложение писателя Захара Прилепина снять фильм о войне в Донбассе.