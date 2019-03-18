Кандидат в президенты США выступил перед картой России

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов, демократ Бето О’Рурк на встрече со своими сторонниками выступил перед картой Российской Федерации, сообщает НСН со ссылкой на Associated Press.

«Выступая перед большой картой России в кафе в столице штата Висконсин, О’Рурк пообещал часто возвращаться, таким образом отвечая на обеспокоенность демократов, появившуюся в 2016 году, когда Хиллари Клинтон отказалась проводить предвыборные мероприятия в штате после праймериз и затем проиграла этот штат Дональду Трампу с разрывом в меньше, чем 23 тысячи голосов», — пишет AP.

При этом журналисты не поясняют, почему кандидат в президенты выступал перед картой Российской Федерации. Сообщается, что он в ходе встречи пообещал впредь не использовать ненормативную лексику и пообещал сделать женщину вице-президентом в случае своего успеха.

Отметим, что Бето О’Рурк ранее заявил, что глава США Дональд Трамп «вне всякого сомнения» пытался осуществить часто ему приписываемый сговор с Россией. «Вне всякого сомнения, если не было сговора, то была попытка сговора с иностранной державой. Вне всякого сомнения, если не было воспрепятствования правосудию, то однозначно была попытка воспрепятствовать правосудию», — сказал Бето О’Рурк в эфире телеканала CBS.