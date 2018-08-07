Израильский дипломат предсказал обострение конфликта с Сирией после убийства Асбара

Азиз Асбар ФОТО: livejournal.com

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля рассказал НСН, что Асбар поплатился за дружбу с Башаром Асадом.

5 августа СМИ сообщили об убийстве сирийского директора ракетного центра Азиза Асбара. Его автомобиль был взорван в провинции Хама, ведущий ученый скончался на месте от полученных ранений. Как считают в официальном Дамаске, за произошедшем стоят израильские спецслужбы, а значит, конфликт между двумя странами вышел на новый виток.

Эксперты отмечают, что Асбар занимался разработкой оружия массового уничтожения и был задействован в реализации иранской ракетной программы. А Израиль был первым из государств, заинтересованных в прекращении разработок оружия в Сирии.

В беседе спризнал, что за этим убийством вполне возможно стоит «Моссад».

«Военный научно-исследовательский центр находится под нашим вниманием уже много лет. В 2017-м мы посетили его раза четыре, и мы следим, что и как там происходит. Что касается этого ученого, то он стоял у руководства этого центра, его называли «командир группы 4». Он был близок к Башару Асаду и иранскому генералу Сулеймани, одному из самых страшных врагов Израиля. Да и практически мы тоже были готовы провести эту операцию. Но ответственность за уничтожение Асбара не берем», - считает эксперт.

Алекс Векслер пояснил, что спецслужбы Израиля входят в число лучших в мире, вместе с ФСБ и Ми-6, а значит сделать всё четко и аккуратно, а главное, безошибочно, не составило «Моссаду» труда.

Добавим, сирийский ученый Асбар пережил две предыдущие попытки убийства, также якобы спланированные израильскими агентами.

Как пишет газета «Аль-Ватан» об убийстве сирийского директора ракетного центра, «враг в лице Израиля снова уничтожил одного из величайших сирийских умов».

А «Моссад» выполняя спецоперацию по уничтожению Асбара использовал целую сеть агентов, местных жителей, которые следили за передвижениями разработчика оружия. Как утверждает сирийская газета, «партнеры» «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии взяли на себя ответственность за взрыв, но они якобы работали по указке Израиля.