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В мире

Иванка Трамп хочет стать президентом США

4 Января 2018 в 14:56
Иванка Трамп хочет стать президентом США

Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа, хочет стать первой женщиной-президентом США. Об этом в своей книге «Огонь и ярость» рассказал журналист Майкл Вольф. Отрывки из нее публикует The Guardian. По данным журналиста, Иванка настаивает, что первой женщиной-президентом должна стать именно она, а не Хиллари Клинтон. Отмечается также, что дочь Трампа заключила соглашение со своим мужем о том, кто из них будет претендовать на высший государственный пост. В настоящее время Иванка занимает должность помощника президента. Ее муж -старший советник главы государства.

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