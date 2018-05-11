«Истощения нет, но всё время думает о еде». Диетолог о последствиях голодовки Савченко

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Врач-психиатр Анна Коршунова рассказала НСН, что высокой угрозы для здоровья Савченко из-за резкой потери веса нет.

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко потеряла 17 килограммов веса за 50 дней голодовки в СИЗО. Об этом сообщила изданию «Украинская правда» сестра парламентария, Вера Савченко. По её словам, сейчас обвиняемая в подготовке терактов в здании Рады весит 68 килограммов, в то время как ранее весила 85.

Врач-психиатр, психотерапевт, диетолог, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения Анна Коршунова в беседе с НСН заявила, что говорить о когнитивных расстройствах у Савченко из-за голодовки рано, однако пользы для организма от резкой потери веса не будет.

«Конечно, быстрая динамика веса не очень хорошо сказывается на здоровье. Но до тех пор, пока мы говорим про нормальный вес, не про истощение, маловероятно, что есть серьёзные когнитивные последствия. Они наступают, когда человек сильно истощён, и то не сразу. Опять же, очень многое зависит от самого человека, причин истощения, от того, как он к этому относится. К тому же, важно, по какой причине человек ограничивает себя в питании», — напомнила диетолог.

Отказ от приёма пищи может и не привести к истощению, но однозначно ограничит психическую активность голодающего, заметила Коршунова.

«Другое дело, что человек, когда голоден, всё время думает о еде. Ему сложно, у него навязчивые мысли. Его тело очень сильно его ограничивает в плане затраты энергии на что бы то ни было, в том числе на другую психическую активность, кроме поиска пищи. Но до тех пор, пока он не истощён, мы не можем говорить про какие-то изменения», — заключила собеседница НСН.

Напомним, что Савченко арестовали 23 марта по обвинению в подготовке терактов в здании украинского парламента. В суде она объявила о начале голодовки. Позднее, как сообщил адвокат Савченко Олег Соловей, нардеп отказалась от защитников.