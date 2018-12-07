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Исполнит волю президента. Трамп объявит о назначении Науэрт постпредом в ООН

7 Декабря 2018 в 08:36
Исполнит волю президента. Трамп объявит о назначении Науэрт постпредом в ООН

СМИ сообщили, что Трамп определился с преемником Никки Хейли в ООН.

Новым постоянным представителем США при ООН станет Хизер Науэрт. Такое решение принял президент Соединённых Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника. Науэрт в ООН сменит Никки Хейли, которая в конце года уйдёт с поста. Как отмечает Fox News, официально о своём решении Трамп объявит в пятницу, 7 декабря, на своей странице в Twitter.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН предположил, что Науэрт на новом посту будет выполнять то, что ей скажет президент.

«Конечно, желательно, чтобы на этой должности был профессиональный дипломат. Если она из журналистской сферы, то есть у нее своих каких-то познаний во внешней политике и своих каких-то жестких установок нет, то она тем более будет выполнять то, что ей скажет президент», - убеждён американист.

Из журналистов в ООН через Госдеп. Как Науэрт проявит себя на месте Хейли
При этом уход Никки Хейли не стал неожиданностью. Так, президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН подчеркнул, что её слова неоднократно приводили в ярость Трампа.

«Все ожидали, что она должна уйти. По сообщениям надежных источников, она очень часто делала заявления в Совете Безопасности, которые приводили в ярость Трампа. Если вспомнить предвыборные обещания Трампа об улучшении отношений с Россией, о том, что пора прекращать войны, то вот риторика Никки Хейли в Совете Безопасности не совпадала с тем, чего хотел Трамп», - заверил НСН Лозанский.

Напомним, что об отставке Никки Хейли стало известно 9 октября. Она находилась на посту постпреда США при ООН с января 2017 года. До этого она возглавляла штат Южной Каролины. Как рассказывал Дональд Трамп, Хейли сама попросила об отставке, причём желание «взять паузу» впервые было озвучено за шесть месяцев до того, как об этом узнали СМИ.

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