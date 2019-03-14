Инвалидная коляска не спасла экс-главу штаба Трампа от 7,5 лет тюрьмы

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт прибыл в зал заседания Федерального окружного суда в Вашингтоне в инвалидной коляске и попросил судью дать ему провести свои последние годы жизни со своей женой, сообщает НСН со ссылкой на The New York Times.

Однако судья Эми Джексон отказалась проявлять снисходительность и, описав Манафорта как человека, который «провел большую часть своей карьеры обманывая систему», добавила 3,5 года к ранее установленному в суде города Александрия штата Вирджиния тюремному заключению.

Таким образом, экс-глава штаба Трампа отправится в тюрьму на 7,5 лет. Предъявленные ему обвинения касаются в том числе нарушений налогового и банковского законодательств, а также сокрытия зарубежных банковских счетов.

Как отмечает NYT, приговоры, вынесенные Манафорту в Вашингтоне и Александрии, не относятся к расследованию приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Добавим, что сразу же после вынесения приговора Манафорту в вашингтонском суде окружной прокурор Манхэттена предъявил ему новые обвинения по другому делу, касающемуся мошенничества с ипотечными займами и подделки финансовых документов.