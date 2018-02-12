Востоковед: США и Россия никогда не договорятся по сирийскому вопросу

Алексей Малашенко объяснил НСН, почему в заявлении Пентагона о России, как «помехе» в Сирии, нет ничего неожиданного.

В Пентагоне заявили, что военное присутствие России в Сирии является помехой для ведения борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ — НСН). Об этом сообщает RT со ссылкой на отчёт генерального инспектора военного ведомства США.

Как утверждается в документе, самолёты РФ вновь совершали опасные манёвры вблизи американских, что «провоцировало вероятность непреднамеренных перестрелок». Также в США опасаются, что Россия в этом году окажет усиленное давление путём дипломатии и через военные каналы, чтобы добиться вывода американских войск с территории Сирии.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН объяснил заявление Пентагона преследованием личных целей в сирийском конфликте. По его мнению, противостояние США и России продолжится, и стороны не придут к взаимопониманию из-за разных целей в решении этой проблемы.

«В этом конфликте каждый преследует свои интересы, и каждый обвиняет и будет обвинять друг друга. Началось обострение, да ещё какое, из-за гражданской войны в Сирии, в которой принимают участие внешние силы, в том числе и США, и Россия. Поэтому каждый будет трактовать факты так, как он хочет. А кто кому будет верить, это личное дело каждого. Но это совершенно нормальная политика», — заявил Малашенко.

Также востоковед напомнил, что главной целью коалиции, возглавляемой США, является не борьба с террористами, а смещение президента Сирии Башара Асада.«Суть в том, что цель России — остаться на Ближнем Востоке и, в первую очередь, в Сирии любой ценой. Борьба в основном идёт не с “Исламским государством” (террористическая организация, запрещённая в России — НСН), а против сирийской оппозиции. За то, чтобы Башар Асад там был. Да, заодно они все борются против исламистов. Но террористы сейчас уже не так значимы, как раньше», — заметил эксперт.

Как отмечает «Свободная пресса», заявление Пентагона раскритиковали в Совете Федерации РФ. Так, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал его абсурдным. По его мнению, помехой для окончательного разгрома террористов являются «сами США с их стремлением использовать остатки боевиков против правительства в Дамаске». Аналогичное мнение в эфире НСН высказал другой сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Также он добавил, что роль самих США в борьбе с терроризмом изрядно преувеличена самими Штатами.