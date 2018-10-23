«Игра на два конца». Зачем Германии строительство терминала для сжиженного газа

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН объяснил причины, по которым Меркель выгодно пойти на уступки США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом пишет The Wall Street Journal. В статье отмечается, что такими действиями Меркель идет на уступки президенту США Дональду Трампу, который в свою очередь пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.

Сама канцлер оценивает намерение поддержать проект как стратегическое решение, а не как поражение. Берлин надеется, что вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и даже защитить от американских санкций трубопровод «Северный поток-2».

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН связал рейтинг канцлера ФРГ с проектом строительства терминала СПГ. По его словам, Меркель хочет получить и «Северный поток-2» и поддержку США.

«Мне кажется это сделано для того, чтобы показать возможность диверсификации и энергетической безопасности, о чем уже не раз говорилось, что с одной стороны будет Россия, а с другой Америка. Ну и мы четко понимаем, что после последних выборов ее позиция реально пошатнулась, поэтому сейчас, как никогда требуется поддержка Соединенных Штатов. Я думаю, что она играет сразу на два конца. То есть с одной стороны она хеджирует риски (управляет — прим. НСН), показывает, что для Германии и то и другое хорошо. С другой стороны добивается поддержки США, так как по политике ее дела идут не очень хорошо», — пояснил Чижов.

Напомним, ранее МИД ФРГ заявляли о неконкурентоспособности в Германии сжиженного американского газа, в связи с тем, что он имеет высокую себестоимость из-за нестандартного способа добычи.