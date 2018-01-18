Госсекретарь США: КНДР обязательно сядет за стол переговоров с США

КНДР обязательно сядет за стол переговоров с США. Такое мнение высказал американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он считает, что поводом к тому станет тяжёлая экономическая ситуация в стране, крайняя нехватка в стране продовольствия и горючего. Но Штаты, по словам Тиллерсона, не будут торопить события.

При этом ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын замечал, что страна проживет под санкциями и 10 лет и 100, если это понадобится, потому что имеется автономное энерго- и продовольственное снабжение.