Госдума: Атаки на Хмеймим – это месть за разгром ИГ

РИА Новости

Депутат ГД Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что атаками на авиабазу Хмеймим боевики

создают у западных кураторов иллюзию своей боеспособности.

За атаками боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии стоит желание отомстить ВКС РФ, а также создать иллюзию своей боеспособности. Такое мнение высказал в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Боевики имеют целью нанести удар по нашим наземным целям, по контингенту, а самое главное – показать их западным партнерам свою боеспособность. Создать иллюзию у Запада, что они не уничтожены. Безусловно, стоит вопрос мести. ВКС РФ наносят ощутимые, серьезнейшие удары по базам террористам и им самим. Поэтому боевики стараются нанести урон по ВКС России», - заявил собеседник агентства.

Депутат отметил, что если какой-либо ущерб и был нанесен, то он явно не соответствует тем масштабам, который преподносят боевики.

«Идет информационная война, целью которой является показать живучесть террористов, их неуязвимость и значимость, что не соответствует действительности», - уверен Швыткин.

Депутат отметил, что после первого нападения на Хмеймим были предприняты серьезные меры по обеспечению безопасности. При этом он не исключил, что потребуются дополнительные усилия, чтобы отслеживать диверсионные группы боевиков и не подпускать их к базе на расстояние выстрела.

«Не совсем корректно давать оценку системы обеспечения безопасности базы, находясь не в Сирии, а «на материке». Но я убежден в том, что командование группировки и личный состав понимает необходимость обеспечения безопасности и предпринимает все необходимые меры. Сегодня подразделения сирийской армии, которые обеспечивали охрану авиабазы Хмеймим, заменены российскими соединениями. Возможно, это сделано еще не полностью, потому что это тоже требует достаточного людского ресурса. Не исключаю, что необходимы еще дополнительные меры с целью недопущения прохождения диверсионных групп на то расстояние, с которого возможен удар с того вооружения, которое имеется у террористов. Для этого потребуется соответствующее патрулирование, в том числе авиационное, для выявления и своевременного уничтожения диверсионных групп противника», - заключил Юрий Швыткин.

Ранее в СМИ появилась информация о новом нападении на авиабазу Хмеймим. На этот раз боевики воспользовались дронами, к которым прикрепили самодельные мины. Несколько беспилотников были сбиты на подлете к авиабазе.